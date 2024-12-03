

Генсек НАТО призвал власти Грузии сделать все для содействия миру и стабильности

03.12.2024 15:21





Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал события последних дней в Грузии. Он призвал власти страны предпринять шаги для содействия миру и стабильности, поскольку, подчеркнул Рютте, это в интересах всего грузинского народа.



Генсек Альянса подчеркнул, что военно-политический блок основан на принципах демократии, ценностях, уважении к свободе и демократии.



«Я твердо верю, что эти ценности являются основой нашего коллективного мира и процветания. На данный момент я вижу, что все союзники четко заявляют о необходимости избегать любых действий, которые подрывают демократию в Грузии или продвижение демократии и интеграцию страны в НАТО и Евросоюз. Они призывают правительство Грузии оставаться на том пути, на который оно ступило несколько лет назад», — заключил Рютте.



Напомним, акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.



Заявлению премьер-министра Грузии предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором.



С экстренным заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Брифинг главы государства прошел сразу после встречи с оппозиционными лидерами. В своей речи президент, кроме прочего, призвала оппозицию объединиться и координировать свои действия.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Он назвал решение правительства Грузии «крайне разочаровывающим, крайне печальным».



Вслед за решением властей последовала реакция представителей общественности: служащих в МИД Грузии, Минюсте, Минобороны, судебной системы; послы Грузии в ряде стран покинули должность по своей воле, отреагировали вузы и часть представителей грузинского бизнеса.



Также отметим, что 1 декабря США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сказано в распространенном Госдепартаментом заявлении.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление со стороны США о прекращении с Грузией стратегического партнерства «временным явлением». Постфактум он прокомментировал и отставку с должности посла Грузии в США Давида Залкалиани, отметив, что этот факт вызывает чувство сожаления.



Источник: SOVA

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