

Ника Гварамия переведен в изолятор временного содержания в Марнеули

04.12.2024 21:12





Один из лидеров „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия переведен в изолятор временного содержания в Марнеули.



По информации его адвоката Дито Садаглишвили, информация о местонахождении его подзащитного стала известна не от правоохранительных органов.



По сведениям Садзаглишвили, во время задержания Ники Гварамия имела место физическая расправа.



“Это стало известно не от ОМОНа – действия ведомства, называющего себя полицией, делает их хуже ОМОНа“, - заявил адвокат.





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