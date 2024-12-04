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Ника Гварамия переведен в изолятор временного содержания в Марнеули


04.12.2024   21:12


Один из лидеров „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия переведен в изолятор временного содержания в Марнеули.

По информации его адвоката Дито Садаглишвили, информация о местонахождении его подзащитного стала известна не от правоохранительных органов.

По сведениям Садзаглишвили, во время задержания Ники Гварамия имела место физическая расправа.

“Это стало известно не от ОМОНа – действия ведомства, называющего себя полицией, делает их хуже ОМОНа“, - заявил адвокат.


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