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Перед парламентом продолжается акция протеста
04.12.2024 21:13
На проспекте Руставели собираются участники акции протеста.
Участники акции, собравшиеся у здания законодательного органа Грузии, уже перекрыли центральный проспект грузинской столицы.
Собравшиеся держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.
На улицах по обе стороны от здания парламента мобилизованы полицейские силы.
Граждане, недовольные решением правительства Грузии, проводят акции протеста уже седьмой день подряд.
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