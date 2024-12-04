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Перед парламентом продолжается акция протеста


04.12.2024   21:13


На проспекте Руставели собираются участники акции протеста.

Участники акции, собравшиеся у здания законодательного органа Грузии, уже перекрыли центральный проспект грузинской столицы.

Собравшиеся держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.

На улицах по обе стороны от здания парламента мобилизованы полицейские силы.

Граждане, недовольные решением правительства Грузии, проводят акции протеста уже седьмой день подряд.


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