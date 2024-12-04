

Перед парламентом продолжается акция протеста

04.12.2024 21:13





На проспекте Руставели собираются участники акции протеста.



Участники акции, собравшиеся у здания законодательного органа Грузии, уже перекрыли центральный проспект грузинской столицы.



Собравшиеся держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.



На улицах по обе стороны от здания парламента мобилизованы полицейские силы.



Граждане, недовольные решением правительства Грузии, проводят акции протеста уже седьмой день подряд.





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