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Кобахидзе: Мы примем закон, который запретит скрывать лица участниками собрания
08.12.2024 17:46
Мы примем закон, который запретит скрывать лица участниками собрания, в том числе участниками контрмитинга, различными способами, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Это очень важный закон, который поможет предотвратить насилие во время собраний. Эти законы действуют во многих странах-членах ЕС, и для предотвращения насилия важно принять такой закон и в нашей стране.
Технически мы сможем организовать принятие соответствующего закона до конца следующей недели. Этот закон будет полностью реализован до конца месяца», — сказал Ираклий Кобахидзе.
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