

Более десятка протестных акций запланированы в Тбилиси на пятницу

13.12.2024 10:44





Более десятка протестных акций запланированы в Тбилиси на пятницу. В течение всего дня шествия по улицам грузинской столицы будут проводить врачи, музыканты, финансисты и представители других сфер.



Акции анонсированы в соцсети Facebook.



11:00 – шествие работников IT-сферы, сбор на площади Республики;

11:00 – акция выпускников Центрально-Европейского университета у посольства Венгрии в Тбилиси;

12:00 – протест стартаперов у технопарка Агентства технологий и инноваций;

13:00 – всеобщая часовая забастовка;

13:00 – шествие работников финансового сектора с площади Республики;

13:00 – шествие HR-специалистов, тренеров и внутренних экспертов, сбор на площади Республики;

14:00 – протест деятелей музыкальной сферы, шествие от Тбилисской консерватории к министерству культуры Грузии;

14:30 – протест представителей креативной сферы, маркетологов и PR-специалистов, шествие от парка Ваке;

17:00 – протест юристов, сбор у Верховного суда Грузии;

17:00 – протест винной коммуны у Минэкономики Грузии;

18:00 – акций «Покажи народу правду» у офиса проправительственной телекомпании «Имеди»;

19:00 – шествие электронных музыкантов и представителей клубной сферы от станции метро «Марджанишвили» к парламенту Грузии;

19:00 – всеобщая акция у парламента Грузии;

20:00 – шествие психологов от площади Республики.

Протестные акции пройдут и в других городах Грузии. Отдельно стоит выделить митинг моряков в Батуми. Они собираются в 19:00 на площади Европы в центре города.



Главными требованиями протестующих остаются новые парламентские выборы и освобождение ранее задержанных демонстрантов.



Масштабные проевропейские демонстрации не утихают в Грузии 15-й день. Граждане вышли на улицы в ответ на решение властей отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.



За две последних недели в Тбилиси задержали были более 400 человек. Из них примерно три десятка уличили в участиях в беспорядках и завели уголовные дела.



В Тбилиси многотысячные антиправительственные митинги неоднократно разгонял спецназ. Против протестующих использовали слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Полиция проводила задержания хаотично. Правозащитники говорят, что силовики избивали и арестовывывали в основном мирных демонстрантов. По данным Народного защитника, до 65% задержанных заявили о ненадлежащем обращении со стороны полиции.



Ко всему этому на прошлой неделе добавились агрессивные группы, предположительно связанные с властью. Мужчины крепкого телосложения с телескопическими битами в темных переулках избивали журналистов и демонстрантов.



Оппоненты властей говорят о формальном характере начатых расследований фактов. До сих пор нет ни задержанных силовиков, ни «титушек».





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