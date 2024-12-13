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Более десятка протестных акций запланированы в Тбилиси на пятницу
13.12.2024 10:44
Более десятка протестных акций запланированы в Тбилиси на пятницу. В течение всего дня шествия по улицам грузинской столицы будут проводить врачи, музыканты, финансисты и представители других сфер.
Акции анонсированы в соцсети Facebook.
11:00 – шествие работников IT-сферы, сбор на площади Республики;
11:00 – акция выпускников Центрально-Европейского университета у посольства Венгрии в Тбилиси;
12:00 – протест стартаперов у технопарка Агентства технологий и инноваций;
13:00 – всеобщая часовая забастовка;
13:00 – шествие работников финансового сектора с площади Республики;
13:00 – шествие HR-специалистов, тренеров и внутренних экспертов, сбор на площади Республики;
14:00 – протест деятелей музыкальной сферы, шествие от Тбилисской консерватории к министерству культуры Грузии;
14:30 – протест представителей креативной сферы, маркетологов и PR-специалистов, шествие от парка Ваке;
17:00 – протест юристов, сбор у Верховного суда Грузии;
17:00 – протест винной коммуны у Минэкономики Грузии;
18:00 – акций «Покажи народу правду» у офиса проправительственной телекомпании «Имеди»;
19:00 – шествие электронных музыкантов и представителей клубной сферы от станции метро «Марджанишвили» к парламенту Грузии;
19:00 – всеобщая акция у парламента Грузии;
20:00 – шествие психологов от площади Республики.
Протестные акции пройдут и в других городах Грузии. Отдельно стоит выделить митинг моряков в Батуми. Они собираются в 19:00 на площади Европы в центре города.
Главными требованиями протестующих остаются новые парламентские выборы и освобождение ранее задержанных демонстрантов.
Масштабные проевропейские демонстрации не утихают в Грузии 15-й день. Граждане вышли на улицы в ответ на решение властей отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.
За две последних недели в Тбилиси задержали были более 400 человек. Из них примерно три десятка уличили в участиях в беспорядках и завели уголовные дела.
В Тбилиси многотысячные антиправительственные митинги неоднократно разгонял спецназ. Против протестующих использовали слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Полиция проводила задержания хаотично. Правозащитники говорят, что силовики избивали и арестовывывали в основном мирных демонстрантов. По данным Народного защитника, до 65% задержанных заявили о ненадлежащем обращении со стороны полиции.
Ко всему этому на прошлой неделе добавились агрессивные группы, предположительно связанные с властью. Мужчины крепкого телосложения с телескопическими битами в темных переулках избивали журналистов и демонстрантов.
Оппоненты властей говорят о формальном характере начатых расследований фактов. До сих пор нет ни задержанных силовиков, ни «титушек».
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