

«Кина не будет» - церемония зажжения новогодней елки у здания парламента отменена

14.12.2024 19:14





Церемония зажжения новогодней елки у здания парламента, запланированная сегодня на 19:00, не состоялась. Мэр Тбилиси обвинил в этом оппозицию и людей, выступающих против нелегитимной власти в Грузии.



Перед этим на площадь перед парламент были выдвинуты сотни полицейских с целью сделать коридор для мэра Тбилиси Кахи Каладзе и людей, которых мэрия созвала из всех администраций города для участия в этой клоунаде. Однако, следует отметить, что число желающих принять участие в зажжении елки было слишком мало, в основном люди пожилого возраста.



«Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки, новогодний праздник. Мероприятие будет проведено тогда, когда радикальная оппозиция не будет губить детей и предоставит им возможность зажечь новогоднюю елку. Сегодняшний день — еще одно подтверждение того, что с либеральным фашизмом должно быть покончено», — заявил Каладзе на брифинге.



По его словам, на проспекте Руставели собрались «агрессивные митингующие, которые уже устроили несколько провокаций». Каладзе утверждает, что они бросают бутылки в направлении сцены. Мэр считает, что действия демонстрантов представляют опасность для здоровья детей, ради которых он задумал праздник, что является абсолютной ложью.





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