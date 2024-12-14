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«Кина не будет» - церемония зажжения новогодней елки у здания парламента отменена
14.12.2024 19:14
Церемония зажжения новогодней елки у здания парламента, запланированная сегодня на 19:00, не состоялась. Мэр Тбилиси обвинил в этом оппозицию и людей, выступающих против нелегитимной власти в Грузии.
Перед этим на площадь перед парламент были выдвинуты сотни полицейских с целью сделать коридор для мэра Тбилиси Кахи Каладзе и людей, которых мэрия созвала из всех администраций города для участия в этой клоунаде. Однако, следует отметить, что число желающих принять участие в зажжении елки было слишком мало, в основном люди пожилого возраста.
«Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки, новогодний праздник. Мероприятие будет проведено тогда, когда радикальная оппозиция не будет губить детей и предоставит им возможность зажечь новогоднюю елку. Сегодняшний день — еще одно подтверждение того, что с либеральным фашизмом должно быть покончено», — заявил Каладзе на брифинге.
По его словам, на проспекте Руставели собрались «агрессивные митингующие, которые уже устроили несколько провокаций». Каладзе утверждает, что они бросают бутылки в направлении сцены. Мэр считает, что действия демонстрантов представляют опасность для здоровья детей, ради которых он задумал праздник, что является абсолютной ложью.
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