

Омбудсмен Грузии: 227 задержанных демонстрантов жалуются на действия силовиков

19.12.2024 16:17





С 28 ноября по 16 декабря представители Народного Защитника посетили 362 граждан, находящихся в изоляторах временного содержания и в медучреждениях, сообщают в офисе омбудсмена.



По данным Офиса народного защитника, из 362 граждан 227 указали на несоответствующее обращение, на телах 158 человек наблюдались видимые телесные повреждения.



Акции протеста по всей Грузии проходят уже более 3 недель. За это время силовики задержали более 400 участников акций.



СОВА

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