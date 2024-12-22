

Зурабишвили: Я остаюсь верна Конституции, остаюсь главнокомандующим ВС и президентом Грузии

22.12.2024 22:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на сцене перед Первой гимназией Тбилиси — глава государства заявила, что остается верной Конституции Грузии, «которая была растоптана», остается верховной главнокомандующей ВС Грузии и президентом всех граждан Грузии, вне зависимости от того, находятся ли они на митинге или нет.



Она отметила, что выступает на символичном месте — у гимназии, где памятник грузинских классиков — Илии Чавчавадзе и Акакия Церетели, которые сегодня смотрят на Грузию — новую страну, «которая уже родилась, которая завтра будет сильная и европейская». И никто не сможет это остановить.



Зурабишвили, сославшись на премьера, который сказал, что на митинге 21 декабря было «едва» до 3 000 человек, пошутила, что и сегодня на акции протеста на проспекте Руставели «всего 300 человек».



Она также пошутила по поводу того, что оборудование сцены, предназначеной для ее выступления перед парламентом страны, было арестовано, а также о том, что премьер Грузии заявил об ее аресте, если она не покинет Дворец Орбелиани по истечении срока своих полномочий на должности президента Грузии 29 декабря. Но, подчеркнула Зурабишвили, никто ничего не боится.



«Мы не боимся, потому что здесь царит только любовь. Любой, кто говорит, что здесь рождается конфронтация с кем-то, — это еще одна ложь среди многих других. Здесь царят только мир, любовь и свобода. Сегодня, в разгар многих маршей, был один очень важный, это был марш Анцухелидзе, и я обязана Анцухелидзе, вы обязаны быть верными Грузии, за которую он отдал свою жизнь. Вместе с Анцухелидзе — он настоящий герой, который дорожит прошлым Грузии и из-за которого мы стоим здесь, иначе нас бы не было, Грузии бы не было, но Грузия никогда не приспосабливается, никогда не сдается, когда это настоящая Грузия и вы правы!», — заявила Зурабишвили.



После этих слов, когда президент Грузии должна была озвучить свой главный месседж, возникла техническая проблема: Зурабишвили не смогла озвучить его в микрофон, позже ей передали мегафон, однако хорошо слышно президента для широкой аудитории не было.



«Я остаюсь верна стране, Конституции, перед которой я принесла присягу 6 лет назад. Эта Конституция, которая была растоптана, но выстояла, как стоит Грузия. Я могу только продолжать и быть верной ей. Я буду верна армии Грузии и ветеранам, которые пришли сюда сегодня. Кроме того, армия, которая защищает Грузию, которая сама лояльна к партнерам, которые создали, оснастили, укрепили грузинскую армию. Я есть и буду ее верховным главнокомандующим. Я есть и буду верна этим людям, которые стоят здесь, но не только этим людям, которые стоят здесь; пусть никто не подумает, что я не президент всех — я есть и буду», — заявила она.



Президент покинула сцену после того, как заявила, что, поскольку у нее нет технической возможности сказать самое важное у Первой гимназии Тбилиси, она запишет свое обращение 23 декабря.



Напомним, 22 декабря, в 25-й день непрерывного протеста в Грузии, президент Саломе Зурабишвили выступила на митинге со сцены, которая установлена мэрией Тбилиси в новогодней деревне на площади Орбелиани, у резиденции главы государства.



Ранее член коалиции «Сильная Грузия» заявил, что МВД изъяло фуру с аппаратурой для выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили. Фура, по его словам, перевозила оборудование, конструкцию для сцены и аудиоаппаратуру.



Оппозиционер заявил, что ранее этот вопрос был согласован с городскими властями, однако в итоге машина была «угнана» с площади Героев и перевезена на штрафную стоянку службы 112 — Центра управления общественной безопасности.



Добавим, 22 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, сославшись на Уголовный кодекс Грузии, заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря — в день, когда, согласно Конституции, истекает срок ее полномочий. Он отметил, что интересно, где она предпочтет «продолжит жить — за решеткой или на свободе».



«Возможно, никто и не захочет отправлять 72-летнюю женщину в тюрьму, но таким поступком она пожертвует (подставит — ред.) всеми теми людьми, которые будут с ней рядом в случае подобного развития событий. У нее хватит разума не нарушать Уголовный кодекс и чтобы никто другой не нарушил <кодекс>, что (в таком случае — ред.) будет учитывать их длительное тюремное заключение», — добавил он.



Акции протеста в Тбилиси и в городах Грузии не утихают с 28-го ноября — после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Этому заявлению предшествовало принятие Европарламентом резолюции, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября.



Источник: СОВА

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