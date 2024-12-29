

Зурабишвили: Я покидаю Дворец Орбелиани — я буду с народом Грузии

29.12.2024 11:23





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, в день инаугурации избранного выборщиками президентом Михаила Кавелашвили, у Дворца Орбелиани заявила, что там, в парламенте, — пустота, а здесь, у резиденции президента Грузии — народ Грузии, вся общественность.



Она заявила о своем решении покинуть здание, забрав с собой легитимность и флаг.



«Хочу, в первую очередь, всем вам сказать спасибо за то, что вы пришли сюда сегодня — потому, что сегодня здесь мы стоим, там — пустота, здесь — общество. Там — запертые, мы — вышли наружу потому, что мы ничего не боимся: ни решеток.



Хочу сказать вам и перед вами отчитаться: шесть лет назад я дала клятву, положив руку на Конституцию. Но еще — верности стране и вам. Поэтому я здесь сегодня, и эта верность не изменится — буду я во Дворце или вне его. Отсюда я выйду, к вам я выйду, и буду вместе с вами.



Это здание — никому не принадлежит. Это здание было символом, пока здесь находился президент, который был легитимным. Вместе с собой я забираю легитимность, с собой я забираю флаг, с собой я забираю ваше доверие. И этот Дворец мы должны вернуть Орбелиани — он принадлежит им. Его отняли у них и оно будет их всегда», — заявила Зурабишвили.



Пятый президент Грузии подчеркнула, что легитимность проистекает из одного источника — народа: «там, где нет народного доверия, нет и легитимности, поэтому я выйду к вам и буду с вами». Зурабишвили объяснила, почему именно сегодня, 29 декабря, в день инаугурации Кавелашвили: потому, что олигарху Иванишвили и лидерам «Мечты» было дано время, чтобы они пришли и вместе нашли выход из кризиса, чтобы назначить новые выборы в Грузии. Это — единственный выход. Но никто не пришел. И ответ был — угроза в отношении Зурабишвили, что является безрезультатным. И — цинизм в отношении народа, отметила она. А также репрессии, насилие, «реальная война против собственного народа, его воли».



«Ответом является та пародия, которая происходит в парламенте. Это — настоящая пародия, и это государство не достойно подобных пародий. И потому, что там пародия, у нас две разнящиеся картины: там находятся запертые, напуганные, продавшиеся, нелегитимные, не признанные никем, подсанкционные и затаившие злобу.



Мы же — открыты, свободны, радостные, спокойные, очень спокойные, и с нами правда, поскольку с нами — любовь к стране и взаимная любовь. Потому мы победили!», — заявила Зурабишвили.





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