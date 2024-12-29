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Зурабишвили намерена отправиться в регионы Грузии
29.12.2024 11:30
Саломе Зурабишвили пообещала в ближайшие дни подготовить документ, который будет содержать конкретные положения по выходу из политического кризиса и который вновь потребует проведения в Грузии внеочередных парламентских выборов. По ее словам, требование выборов должно быть не просто лозунгом и риторическим заявлением.
По словам пятого президента, она намерена начать масштабные встречи с разными сегментами общества, в частности, с бизнесом, госслужащими, новыми политическими силами и молодежью, которая протестует на улицах.
В ближайшие дни и недели Зурабишвили также намерена отправиться в регионы Грузии, где она встретиться с людьми, которые «протестуют и защищают страну в своих городах».
Кроме того, пятый президент пообещала отправиться за границу «и вернуться оттуда». По словам Зурабишвили, она уже получила не одно предложение официальных визитов.
В завершение своего выступления президент пообещала, что 31 декабря встретит Новый год на проспекте Руставели вместе с протестующими.
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