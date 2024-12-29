

У парламента Грузии полиция задержала протестующих

29.12.2024 15:15





У парламента Грузии на проспекте Руставели в результате столкновения между протестующими и полицией, произошли задержания с применением силы.



МВД Грузии пока не комментирует происходящее, но, по сообщениям СМИ, задержано не менее 4 человек.



Cтолкновение между митингующими и сотрудниками МВД Грузии произошло после того, как полиция призвала их отойти на тротуар и не ограничивать движение транспорта.



Сообщается, что граждане подчинились сотрудникам правоохранительных органов, но внезапно несколько человек были задержаны.



В ходе столкновения пострадал один человек. Ему была оказана первая медицинская помощь. Протестующие остаются на тротуарах, митинг продолжается.



Отметим, в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии коллегией выборщиков 14 декабря 2024 года. Он принес присягу на Конституции страны и Библии. В зале находились члены его семьи.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что избранный выборщиками президентом Михаил Кавелашвили будет достойно служить Грузии, потому что он является патриотом. А что касается протестующих, то, по словам Кобахидзе, это не более 1 120 000 человек, сделавших в пользу «Мечты», а всего лишь «актив партий и НПО».





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