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Марш против принятия закона «Об иноагентах» пройдет в Тбилиси
08.04.2024 20:41
Во вторник, 9 апреля, в 18:00 начнется марш в честь годовщины 9 апреля и против принятия нового закона «Об иноагентах». Протестующие соберутся на площади Первой Республики и пройдут в сторону парламента Грузии.
Организаторы марша призывают граждан принять участие в акции ради европейского будущего Грузии.
Цитата. «Мы выбираем Европу. Грузия никогда не будет Россией! Защитим победу 9 апреля вместе! Нет российскому закону!» — пишут организаторы акции: НКО Transparency International Georgia и Georgia’s Reforms Associates.
9 апреля объявлено в Грузии государственным праздником — Днем национального единства.
В ночь на 9 апреля 1989 года советская армия с помощью танков, саперных лопат и отравляющего газа разогнала мирную демонстрацию в Тбилиси за независимость Грузии. В результате погиб 21 человек. Сотни отравились или получили ранения.
В этот же день в 1991 году в Грузии прошел референдум, большинство участников которого высказались за независимость.
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