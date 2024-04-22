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У парламента продолжается акция протеста против законопроекта об иноагентах
22.04.2024 22:21
Студенты, протестующие против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.
В настоящее время движение по проспекту Руставели ограничено.
Перед этим студенты организовали шествие от Тбилисского госуниверситета к парламенту, а затем пришли к гостинице «Тифлис Палас», где, по словам участников акции, российский институт проводил форум «Традиционных ценностей».
По словам студентов, акция носит перманентный характер и будет продолжаться до тех пор, пока власти не отзовут законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
Напомним, парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении после шумных комитетских и сессионных обсуждений 17 апреля.
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