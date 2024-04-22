

У парламента продолжается акция протеста против законопроекта об иноагентах

22.04.2024 22:21





Студенты, протестующие против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.



В настоящее время движение по проспекту Руставели ограничено.



Перед этим студенты организовали шествие от Тбилисского госуниверситета к парламенту, а затем пришли к гостинице «Тифлис Палас», где, по словам участников акции, российский институт проводил форум «Традиционных ценностей».



По словам студентов, акция носит перманентный характер и будет продолжаться до тех пор, пока власти не отзовут законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



Напомним, парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении после шумных комитетских и сессионных обсуждений 17 апреля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





