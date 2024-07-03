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Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзар Цурцумия


03.07.2024   23:00


Скончался член сборной Грузии по греко-римской борьбе, чемпион мира Нугзар Цурцумия.

27-летний борец был найден мертвым в своем доме в Хоби.

По данным грузинских СМИ, он, вероятно, покончил жизнь самоубийством.

Помимо золотой медали на чемпионате мира Нугзар Цурцумия завоевал серебряную и бронзовую медали, кроме того, он является серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.


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