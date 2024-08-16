

Апелляционный суд отклонил прошение об отмене экстрадиционного заключения Афгана Садыгова

16.08.2024 12:22





Апелляционный суд не рассмотрел прошение об отмене экстрадиционного тюремного заключения азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Садыгова, сообщает неправительственная правозащитная организация «Права — Грузия» (бывшая НПО «Cтатья 42 Конституции» — ред.).



Сообщается, что судья коллегии по расследованию апелляционных дел Тбилисского суда Георгий Миротадзе признал апелляцию «Права-Грузия» неприемлемой.



«Он оставил без изменений решение Тбилисского городского суда от 4 августа, согласно которому азербайджанский журналист Афган Садыгов приговорен к 3 месяцам экстрадиционного тюремного заключения в качестве меры пресечения», — говорится в сообщении НПО.



«Пришло решение Апелляционного суда Грузии, который отклонил нашу апелляцию. Мы просили суд освободить Афгана Садыгова или заменить арест залогом, но суд отказал, практически скопировав решение первого городского суда», — пишет супруга Афгана Садыгова — Севинч.



Напомним, 4 августа азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Садыгова Тбилисский городской суд приговорил к экстрадиционному тюремному заключению.



Афган Садыгов – главный редактор медиа-издания Azel.Tv, который живет в Грузии с 24 декабря 2023 года. В середине июля Садыгова из Тбилиси не пустили в Анкару. Тогда журналист пояснил, что ему было сказано, что он может вылететь только в Азербайджан. Также Садыгов сообщал, что там ему грозит арест.



Журналист был помилован в мае 2023 года, но, продолжая сталкиваться с угрозами и преследованиями со стороны властей, покинул родину. В июле этого года власти Грузии запретили ему выезд в Турцию и сообщили, что он может выехать только в Азербайджан, где в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по обвинениям в угрозах и вымогательстве. Его семья настаивает, что обвинения против него сфабрикованы правительством Азербайджана в отместку за его критическую журналистику.



Немедленного освобождения Садыгова требует Госдеп США, ОБСЕ, правозащитная организация Amnesty International и другие НПО.



SOVA

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