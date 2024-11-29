

Журналисты провели акцию солидарности

29.11.2024 19:23





Журналисты провели акцию солидарности на площади Республики. Представители различных СМИ выразили солидарность с теми коллегами, которые при исполнении служебных обязанностей подверглись физической расправе со стороны полицейских сил во время акции протеста 28 ноября.



Представители СМИ держат фотографии пострадавших журналистов.



В данный момент журналисты идут шествием от площади Республики к парламенту.





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