

В Ахалгорском районе на оккупированной территории Грузии горит лес

17.02.2025 22:05





В лесу Ахалгорского района на оккупированной территории Грузии пожар. Об этом написал лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава.



Информацию подтвердили в СГБ Грузии. Сообщается, что грузинская сторона проинформировала миссию Евросоюза, и горячая линия уже активирована.



В соцсети Кацарава отметил, что пламя огня направлено в сторону села Мсхлеби и что уже сгорело «минимум несколько гектаров леса».



«Что в это время делают оккупанты? Ничего. Ждут. Никакого действия с их стороны не фиксируется. Им все равно», — пишет Кацарава.





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