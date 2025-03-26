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Оккупанты похитили двух граждан Грузии


26.03.2025   16:21


Представители российских оккупационных сил похитили двух граждан Грузии на оккупированной территории, вблизи села Эргнети Горийского муниципалитета и села Свери в оккупированном Цхинвальском районе.

Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).

Согласно заявлению ведомства, сразу после получения информации о факте очередного незаконного задержания была активирована «горячая линия», управляемая Наблюдательной миссией Евросоюза.

«Информация немедленно была передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнёрам. Задействованы все имеющиеся механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан Грузии», – говорится в заявлении СГБ.


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