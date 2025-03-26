

Оккупанты похитили двух граждан Грузии

26.03.2025 16:21





Представители российских оккупационных сил похитили двух граждан Грузии на оккупированной территории, вблизи села Эргнети Горийского муниципалитета и села Свери в оккупированном Цхинвальском районе.



Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).



Согласно заявлению ведомства, сразу после получения информации о факте очередного незаконного задержания была активирована «горячая линия», управляемая Наблюдательной миссией Евросоюза.



«Информация немедленно была передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнёрам. Задействованы все имеющиеся механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан Грузии», – говорится в заявлении СГБ.





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