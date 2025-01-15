

Сотни грузинских компаний закрылись во время общенациональной забастовки

15.01.2025 20:15





15 января сотни грузинских компаний приостановили работу в ходе беспрецедентной трехчасовой общенациональной забастовки. Рано утром по всему Тбилиси появились плакаты с призывами к общественности принять участие в акции, призванной продемонстрировать возможные последствия международной изоляции Грузии правительством «Грузинской мечты». В масштабной забастовке приняли участие представители широкого круга предприятий, включая предпринимателей, малые и средние предприятия, магазины, университеты, рестораны, офисы и крупные компании. Требования забастовщиков состояли в том, чтобы призвать правительство «Грузинской мечты» освободить всех заключенных протестующих и провести новые выборы.



Протестующие собрались во многих местах в центре Тбилиси, в том числе возле кафе «Стамба», которое находится рядом со станцией метро «Руставели», на площади Республики и проспекте Чавчавадзе. Президент Саломе Зурабишвили выразила свою поддержку, присоединившись к демонстрантам. «Грузинский народ имеет опыт (противостояния) режимам, используя все имеющиеся в его распоряжении инструменты», — заявила она. Президент приветствовала забастовку, предупредив, что попытки властей «Грузинской мечты», «спровоцировать противостояние среди народа», не увенчаются успехом.



Два крупнейших банка Грузии — «TBC банк» и «Банк Грузии» — не принимали непосредственного участия в забастовке. Однако за несколько дней до забастовки Лика Гунцадзе, мать задержанного протестующего Андро Чичинадзе, встретилась с представителями обоих банков, которые подтвердили свою поддержку свободы слова сотрудников и их права присоединиться к протесту. Оба банка подтвердили, что они были и останутся сторонниками европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Некоторые из их сотрудников объявили забастовку и продемонстрировали свою поддержку протестующим.



PSP, одна из крупнейших фармацевтических компаний и аптечная сеть Грузии, приняла участие в символической пятиминутной забастовке. Сотрудники компании вывесили плакаты с требованиями справедливости и проведения новых выборов, отметив, что их кратковременное участие было обусловлено критически важным характером их работы.



К забастовке присоединился и один из крупнейших торговых и деловых центров Тбилиси — Карвасла. Директор «Карвасла» Зураб Вашакмадзе заявил, что в центре насчитывается около 100 торговых точек и почти 250 офисов, большинство из которых приняли участие в забастовке. Администрация также присоединилась к акции солидарности.



Тем временем на улице Долидзе в Тбилиси произошел инцидент, где протестующие подверглись нападению со стороны т.н. «титушек». Они физически и словесно оскорбляли бастующих демонстрантов. Это было запечатлено на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.



Помимо всеобщей забастовки, 14 января к акции протеста присоединились около 43 телеканалов и СМИ, объявив забастовку в ответ на решение суда о заключении под стражу основателя и директора «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.



Источник: Civil Georgia

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