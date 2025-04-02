

В Чиатуре шахтеры начали круглосуточный протест

02.04.2025 13:24





Шахтеры из города Чиатура (запад Грузии, край Имерети) объявили о начале круглосуточного протеста и перекрытии въезда в город. Они говорят, что не дадут проехать автомобилям с полезными ископаемыми и стройматериалами.



Цитата. «Следующий шаг будет таков: въезд и выезд из города мы перекроем полностью. Встанем там 300–400 человек. Сделаем список [дежурных]. Конечно, не будем мешать гражданам. В город заедет только продовольствие, но ни стройматериалы, ни марганец через него не проедут. Надеюсь, хотя бы тогда на нас обратят внимание. Почему трудовому народу приходится кулаками махать [для достижения целей]?» — заявил один из демонстрантов Мераб Саралидзе.



Кроме того, горняки поставили палатку у одного из жилых домов, во дворе которого даже сейчас идет добыча полезных ископаемых. Их требования:



▪️ создать фонд Чиатуры;

▪️ выплатить адекватную и справедливую компенсацию деревням, пострадавшим от добычи марганца;

▪️ решить экологические проблемы;

▪️ урегулировать задолженности по заработной плате и банковским обязательствам безработных.



До этого шахтеры проводили акции и в Тбилиси.



Массовые протесты шахтеров проходили с 7 по 24 июня 2023 года в Чиатуре и Тбилиси. В результате горнякам удалось добиться повышения зарплаты на 11,9 % и прибавки в размере 5 % от зарплаты за период с января по июнь. Также специальная комиссия в течение трех месяцев должна была подготовить план по выходу компании из кризиса и следить за соблюдением трудовых прав работников и техники безопасности. При этом всего у шахтеров было 14 требований, переговоры по ним было решено продолжить.



В 2024 году жители села Шукрути почти два месяца протестовали в Тбилиси. Они требовали компенсации от компании «Грузинский марганец». По их утверждениям, в результате горнодобывающих работ были разрушены их дома, повреждена почва, дворы и участки.



В октябре 2024 года стало известно, что компания «Грузинский Марганец» полностью останавливает производственный процесс в Чиатуре. Тогда «Грузинский марганец» планировал разработать план по выходу из кризиса в течение четырех месяцев, сохранив на это время зарплату для сотрудников в размере 60 %.





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