Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Georgian Airways запускает новый рейс в Россию


06.04.2025   16:52


Georgian Airways запускает новый рейс в Россию — об этом глава компании Тамаз Гаиашвили рассказал российским СМИ. Грузинская авиакомпания начнет полеты между Тбилиси и Екатеринбургом этим летом. Точное расписание рейсов пока неизвестно, билеты еще не поступили в продажу на сайте компании.

В настоящее время российская авиакомпания Red Wings выполняет рейсы из Екатеринбурга в Тбилиси и Батуми. Georgian Airways выполняет рейсы из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

По данным СМИ, в ближайшее время Red Wings запустит рейсы из Уфы в Батуми, из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми, а также из Минеральных Вод в Батуми. Общее количество авиарейсов между Россией и Грузией превышает 400 рейсов в месяц.

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено 19 мая 2023 года решением Путина, за чем последовала критика со стороны Запада и осуждение Гаиашвили со стороны Украины.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна