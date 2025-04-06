

Georgian Airways запускает новый рейс в Россию

06.04.2025 16:52





Georgian Airways запускает новый рейс в Россию — об этом глава компании Тамаз Гаиашвили рассказал российским СМИ. Грузинская авиакомпания начнет полеты между Тбилиси и Екатеринбургом этим летом. Точное расписание рейсов пока неизвестно, билеты еще не поступили в продажу на сайте компании.



В настоящее время российская авиакомпания Red Wings выполняет рейсы из Екатеринбурга в Тбилиси и Батуми. Georgian Airways выполняет рейсы из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.



По данным СМИ, в ближайшее время Red Wings запустит рейсы из Уфы в Батуми, из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми, а также из Минеральных Вод в Батуми. Общее количество авиарейсов между Россией и Грузией превышает 400 рейсов в месяц.



Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено 19 мая 2023 года решением Путина, за чем последовала критика со стороны Запада и осуждение Гаиашвили со стороны Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





