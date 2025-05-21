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В Армении производители бренди вновь провели акцию протеста у здания посольства


21.05.2025   15:49


Производители бренди 21 мая вновь провели акцию протеста у здания посольства Грузии в Ереване. Они протестуют против препятствий, чинимых в процессе экспорта армянских товаров через территорию Грузии.

Дело в том, что, по словам производителей бренди, на КПП «Верхний Ларс» коньяк, предназначенный для экспорта в Россию и страны Балтии, подвергается стихийным лабораторным проверкам, что влечет за собой огромные задержки и финансовые потери.

Производители коньяка не понимают, почему срываются пломбы с их товара, который отправляют на лабораторную проверку, если он не предназначен для Грузии, Грузия – всего лишь транзитная страна.

По словам протестующих, уже длительное время экспорт армянской продукции наземным путем через территорию Грузии в другие страны затруднен. Груженые грузовики уже 40 дней простаивают на территории Грузии.

Отметим, что после предыдущей акции протеста министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что протест армянских производителей бренди оправданный, и он лично поедет в Грузию для решения этого вопроса.


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