

Банк Грузии ввел ограничения для граждан России

22.05.2025 16:13





Банк Грузии ввел ограничения для клиентов – граждан России, владеющих картами этого банка. С 21 мая они больше не могут приобретать товары стоимостью более 300 евро.



«Банк Грузии соблюдал и продолжает соблюдать требования санкций, введенных США, Европейским союзом и Соединенным Королевством», — заявили в Банке Грузии телекомпании Pirveli.



Российские СМИ отмечают, что ограничение коснется клиентов Банка Грузии – россиян, зарегистрированных в любой точке мира.



Граждане России в Telegram-каналах подтверждают, что получили подобное сообщение в приложении Банка Грузии.





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