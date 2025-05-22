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Банк Грузии ввел ограничения для граждан России


22.05.2025   16:13


Банк Грузии ввел ограничения для клиентов – граждан России, владеющих картами этого банка. С 21 мая они больше не могут приобретать товары стоимостью более 300 евро.

«Банк Грузии соблюдал и продолжает соблюдать требования санкций, введенных США, Европейским союзом и Соединенным Королевством», — заявили в Банке Грузии телекомпании Pirveli.

Российские СМИ отмечают, что ограничение коснется клиентов Банка Грузии – россиян, зарегистрированных в любой точке мира.

Граждане России в Telegram-каналах подтверждают, что получили подобное сообщение в приложении Банка Грузии.


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