|
|
|
Банк Грузии ввел ограничения для граждан России
22.05.2025 16:13
Банк Грузии ввел ограничения для клиентов – граждан России, владеющих картами этого банка. С 21 мая они больше не могут приобретать товары стоимостью более 300 евро.
«Банк Грузии соблюдал и продолжает соблюдать требования санкций, введенных США, Европейским союзом и Соединенным Королевством», — заявили в Банке Грузии телекомпании Pirveli.
Российские СМИ отмечают, что ограничение коснется клиентов Банка Грузии – россиян, зарегистрированных в любой точке мира.
Граждане России в Telegram-каналах подтверждают, что получили подобное сообщение в приложении Банка Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна