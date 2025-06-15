Началось прямое авиасообщение между Грузией и Сербией

15.06.2025 16:51





На грузинский рынок авиаперевозок вышла новая европейская авиакомпания Air Serbia. По информации Ассоциации аэропортов Грузии, активные переговоры с сербским флагманом при участии Министерства экономики и устойчивого развития успешно завершены.



Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Тбилиси и обратно три раза в неделю на самолетах Airbus 319.



Air Serbia сегодня выполнила свой первый прямой рейс из Белграда в Тбилисский международный аэропорт. Среди пассажиров первого рейса был министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич, которого в правительственном терминале Тбилисского международного аэропорта встретили заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисишвили, генеральный директор Ассоциации аэропортов Грузии Леван Мосешвили и посол Сербии в Грузии и Армении Татьяна Панаютович-Цветкович.



В 2024 году общий пассажиропоток между Грузией и Сербией составил 16 839 пассажиров. Это на 66% больше, чем в 2023 году.







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