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Грузия ужесточает правила для мигрантов и соискателей убежища


17.04.2025   12:54


Министерство внутренних дел Грузии представило пакет законодательных изменений для борьбы с нелегальной миграцией и злоупотреблением процедурой предоставления убежища.

Пакет поправок уже представлен на рассмотрение в парламент.

Ключевые нововведения:
• Депортация и запрет на въезд в страну на определённый срок как административное наказание

• Увеличение штрафов за нарушение миграционных правил

• Упрощение процедур депортации

• Сокращение сроков рассмотрения заявлений на убежище

• Вводится ускоренная процедура рассмотрения заявлений на убежище для тех иностранцев, которые не подали заявление в течение одного месяца после въезда в страну;

• Рассмотрение заявлений прямо на границе — без допуска в страну
* если его въезд представляет угрозу государственной безопасности

• Электронная система уведомлений и сокращённые сроки обжалования

• Запрет на выдачу ВНЖ тем, кто подлежит депортации

МВД подчёркивает, что изменения соответствуют европейским директивам и направлены на усиление контроля за международной защитой и безопасностью.


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