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Грузия ужесточает правила для мигрантов и соискателей убежища
17.04.2025 12:54
Министерство внутренних дел Грузии представило пакет законодательных изменений для борьбы с нелегальной миграцией и злоупотреблением процедурой предоставления убежища.
Пакет поправок уже представлен на рассмотрение в парламент.
Ключевые нововведения:
• Депортация и запрет на въезд в страну на определённый срок как административное наказание
• Увеличение штрафов за нарушение миграционных правил
• Упрощение процедур депортации
• Сокращение сроков рассмотрения заявлений на убежище
• Вводится ускоренная процедура рассмотрения заявлений на убежище для тех иностранцев, которые не подали заявление в течение одного месяца после въезда в страну;
• Рассмотрение заявлений прямо на границе — без допуска в страну
* если его въезд представляет угрозу государственной безопасности
• Электронная система уведомлений и сокращённые сроки обжалования
• Запрет на выдачу ВНЖ тем, кто подлежит депортации
МВД подчёркивает, что изменения соответствуют европейским директивам и направлены на усиление контроля за международной защитой и безопасностью.
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