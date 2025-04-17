

Грузия ужесточает правила для мигрантов и соискателей убежища

17.04.2025 12:54





Министерство внутренних дел Грузии представило пакет законодательных изменений для борьбы с нелегальной миграцией и злоупотреблением процедурой предоставления убежища.



Пакет поправок уже представлен на рассмотрение в парламент.



Ключевые нововведения:

• Депортация и запрет на въезд в страну на определённый срок как административное наказание



• Увеличение штрафов за нарушение миграционных правил



• Упрощение процедур депортации



• Сокращение сроков рассмотрения заявлений на убежище



• Вводится ускоренная процедура рассмотрения заявлений на убежище для тех иностранцев, которые не подали заявление в течение одного месяца после въезда в страну;



• Рассмотрение заявлений прямо на границе — без допуска в страну

* если его въезд представляет угрозу государственной безопасности



• Электронная система уведомлений и сокращённые сроки обжалования



• Запрет на выдачу ВНЖ тем, кто подлежит депортации



МВД подчёркивает, что изменения соответствуют европейским директивам и направлены на усиление контроля за международной защитой и безопасностью.





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