В Грузии за месяц пресекли пять попыток контрабанды золота и бриллиантов

20.06.2025 14:32





Грузинские пограничники в мае пресекли пять попыток незаконного ввоза в страну незадекларированных бриллиантов и ювелирных изделий на десятки тысяч долларов. Об этом сообщает следственная служба Минфина Грузии.



Более 900 гр золотых украшений с драгоценными камнями пытались тайно переправить через из Турции и Армении (таможенно-пропускные пункты «Сарпи» и «Садахло»).



Также 62 бриллианта весом 24,2 карата везли в обход таможенного контроля через ТПП «Казбеги» на границе Грузии и РФ.



Все эти драгоценности пограничники изъяли. Их общую стоимость оценили в 234 412 лари (86,2 тыс. долларов).



По фактам нарушения правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, начали расследования. Ответственным грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.



Источник: Новости - Грузия

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