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В Батуми пресечена незаконная продажа урана
17.07.2025 11:55
Сотрудники Департамента контрразведки и Департамента специальных операций задержали в Батуми гражданина Грузии и иностранного гражданина за незаконную попытку продажи и покупку радиоактивного химического элемента Уран, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).
«СГБ Грузии раскрыла транснациональное преступление и предотвратила возможное развитие этого преступления в различных направлениях. В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента контрразведки и Департамента специальных операций, в городе Батуми были задержаны 1 гражданин Грузии и 1 гражданин иностранного государства за незаконную продажу и покупку ядерных материалов, в частности, радиоактивного химического элемента Уран.
Согласно сделке, заключенной между задержанными, незаконная продажа урана планировалась на сумму 3 миллиона долларов США. Указанный ядерный материал, с учетом мощности дозы радиоактивного альфа и гамма-излучения, и характера источника, как компонент, пригоден для изготовления различных взрывных устройств, осуществления террористического акта или наступления иных тяжких, массовых и смертоносных последствий.
Расследование указанного преступления ведется по статье 230 Уголовного кодекса Грузии, которая наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет», — говорится в сообщении СГБ.
Имена и гражданство задержанного иностранца на этом этапе не называются.
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