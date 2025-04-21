

Полиция задержала двоих на акции протеста вчера вечером

21.04.2025 11:14





Во время акции на проспекте Руставели 20 апреля два лица были задержаны в административном порядке.



Как сообщают в МВД, участники акции обвиняются в совершении деяния, предусмотренного статьей 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает неповиновение сотруднику полиции.



По существующей информации, на проспекте Руставели были задержаны Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе.





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