

Зурабишвили обвинила «Грузинскую мечту» в обходе санкций против России

09.01.2025 14:10





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили обвиняет партию «Грузинская мечта» в уклонении от санкций, введенных Западом против России. На брифинге, прошедшем в её новом офисе, она заявила:



«Сегодня наша экономика по большей части находится в состоянии застоя. Правда, некоторые доходы все же есть, в первую очередь за счет обхода санкций, которые в последнее время значительно ужесточились.



Одним из источников финансовых доходов являются дорогие автомобили, которые экспортируются из Грузии якобы в Среднюю Азию, а на самом деле в Россию. Стоимость вывоза автомобиля из Грузии очень высока.



Что еще находится в этих автомобилях, пока неизвестно. Это серьезная проблема и, вероятно, один из источников, за счет которого правящая партия сегодня все еще сохраняет какой-то доход», — заявила пятый президент Грузии.





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