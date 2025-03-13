

Саакашвили: Меня осудили за ужин с Трампом и сопротивление России

13.03.2025 10:25







Четверг, 13 марта, 2025, 09:31

Я возглавлял исполнительную власть в качестве президента Грузии в течение восьми лет — с 2004 по 2012 год. За этот период экономика страны выросла в четыре раза, государственный бюджет увеличился в 11 раз, а пенсии были повышены в 10 раз. Согласно данным Всемирного банка, Грузия стала мировым лидером по экономическим реформам.



Грузия также демонстрировала самый быстрый прогресс в мире в Индексе восприятия коррупции Transparency International. Всемирный банк опубликовал специальное исследование о том, как Грузии удалось победить коррупцию.



После смены власти в 2012 году к руководству Грузией пришёл российский олигарх. Бидзина Иванишвили привлёк бывших топ-прокуроров мирового уровня, чтобы они изучили возможность привлечь меня к ответственности за коррупцию. Однако международные эксперты не нашли никаких оснований для обвинений. Единственное имущество, которое я приобрёл в Грузии во время своего президентства, — это 1,5 гектара сельскохозяйственных угодий в трёх часах езды от Тбилиси, где был построен дом площадью 75 квадратных метров.



Но по приказу Иванишвили прокуратура возбудила против меня дело о «расхищении государственных средств», которое основывалось на официальных расходах моего офиса за время президентства. В основном эти средства шли на зарубежные поездки и приём иностранных лидеров и известных политиков, таких как Джозеф Байден и Хиллари Клинтон. Среди документов дела — квитанции за ужины и другие расходы, связанные с приёмом Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году. Также в обвинении фигурируют платежи за цветы, отправленные на похороны президента Польши Леха Качиньского и бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Включены и расходы на моё медицинское лечение, официальные костюмы и прочие представительские затраты. Прокуратура не утверждает, что я присвоил эти деньги. С самого начала было ясно, что дело носит исключительно политический характер.



Когда в 2021 году меня арестовали и приговорили к шести годам тюрьмы по другим, также политически мотивированным обвинениям, тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили, ближайший соратник Иванишвили, публично заявил, что если я не прекращу свою политическую деятельность, срок моего заключения увеличат.



К сожалению, сегодняшняя Грузия уже не является тем региональным образцом, которым она была при моём руководстве. Страна погрузилась в коррумпированную диктатуру, управляемую пророссийским олигархом. Не стоит забывать, что Владимир Путин и другие российские лидеры требовали моего заключения под стражу, а Путин даже публично упоминал о казни.



Сегодня мне вынесли приговор, но на этом всё не закончится. Иванишвили уже заявил, что следующим шагом будет суд надо мной за войну против России, за то, что я противостоял полномасштабному вторжению в Грузию в 2008 году.



Я призываю международное сообщество поднять голос против несправедливостей, творящихся в Грузии, включая многочисленные случаи политических преследований, разгон мирных протестов и давление на оппозиционные СМИ.



Приговор в отношении меня — это вопиющий пример политического преследования со стороны российского олигарха, которому я мирно передал власть в 2012 году, но который отказывается её отдавать, несмотря на результаты двух парламентских выборов — 2020 и 2024 годов.



Эти выборы были украдены, а многочисленные нарушения — особенно на выборах 26 октября 2024 года — тщательно задокументированы. Режим, отвернувшийся от народа, держится на насилии, политических репрессиях и манипуляциях.



Европейский парламент многократно призывал к моему безусловному освобождению. Президенты Украины, Франции и Польши также потребовали освободить меня. Сегодня олигарх ответил на эти требования новым вопиющим актом несправедливости, чтобы запугать меня и всех, кто в Грузии борется за свободу.



Но наша борьба продолжается. Мы никогда не откажемся от европейского выбора и свободы граждан Грузии в угоду капризам олигарха и его хозяев в Москве.



Третий президент Грузии Михаил Саакашвили,

комментирует приговор по делу о растрате около 9 млн лари государственных средств в годы его правления.



Новости Грузии

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





