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Саломе Зурабишвили отправилась в страны Балтии


24.03.2025   11:32


Сегодня пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в страны Балтии. В рамках визита у нее состоятся встречи в Вильнюсе, Риге и Таллине.

По информации пресс-службы пятого президента Грузии, у Саломе Зурабишвили пройдут встречи с лидерами, представителями исполнительной и законодательных властей и аналитических кругов.

Также в рамках визита запланировано выступление 5-го президента Грузии в сейме Литвы и проведение интервью с представителями международных СМИ.


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