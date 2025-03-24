

Саломе Зурабишвили отправилась в страны Балтии

24.03.2025 11:32





Сегодня пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в страны Балтии. В рамках визита у нее состоятся встречи в Вильнюсе, Риге и Таллине.



По информации пресс-службы пятого президента Грузии, у Саломе Зурабишвили пройдут встречи с лидерами, представителями исполнительной и законодательных властей и аналитических кругов.



Также в рамках визита запланировано выступление 5-го президента Грузии в сейме Литвы и проведение интервью с представителями международных СМИ.





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