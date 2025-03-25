

Евродепутат призывает все страны-члены ЕС к индивидуальным санкциям против представителей «Мечты»

25.03.2025 10:51





Евродепутат Раса Юкнявичене «очень» приветствует дополнительные санкции Германии против лиц, ответственных за подавление акций протеста в Грузии.



Политик отметила, что, поскольку Венгрия блокирует этот вопрос в ЕС, каждая из стран-членов Евросоюза должна индивидуально принять ограничительные меры против представителей «Грузинской мечты», которые ответственны за демократический откат в стране.





«Очень приветствуется решение Германии ввести персональные санкции против грузинских чиновников, ответственных за подрыв демократии в стране. Поскольку Орбан блокирует эти санкции на уровне ЕС, все остальные страны-члены должны ввести их в индивидуальном порядке», — пишет евродепутат.



Отметим, Германия ввела дополнительные санкции против лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии. В Берлине заявили, что граждане Грузии, выступающие за перевыборы и освобождение «политзаключенных», задержанных во время проевропейских акций протеста, продолжают сталкиваться с запугиванием, насилием и арестами со стороны представителей власти Грузии.





Напомним, в декабре 2024 года Германия ввела запрет на въезд в отношении 9 граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами. В их числе — глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава «спецназа» — ДОП — Звиад Харазишвили, глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе, депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и другие.



Добавим, что Федеральное министерство образования и исследований Германии прекратило сотрудничество с Грузией «из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС».





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