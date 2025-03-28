

В Грузии разрабатывают национальную платежную систему для снижения зависимости от VISA и Mastercard

28.03.2025 10:31





Нацбанк Грузии (НБГ) работает над созданием национальной системы для обработки платежей внутри страны, которая будет независимой от иностранных провайдеров, таких как VISA и Mastercard. Об этом сообщил вице-президента НБГ Екатерина Галдава, выступая в парламенте 27 марта.



Речь идет о проекте под названием National Switch. По словам Галдава, он находится на стадии обсуждения и его реализация займет не менее двух лет.



«Мы пытаемся перенести тот опыт, который достаточно обширен в других странах», — заявила она.



Вице-президент НБГ объясняет инициативу желанием укрепить экономическую независимость Грузии. Сейчас, объясняет Галдава, даже переводы в лари внутри страны проходят через международные системы — в основном VISA и Mastercard. А это означает, что комиссии утекают за границу, поскольку международные платежные системы получают свою долю от всех транзакций.



Также, полагают в НБГ, этот проект разовьет открытый банкинг, то есть систему, в которой пользователи смогут привязывать свои счета напрямую, без необходимости использовать банковские карты.



В стремлении НБГ снизить зависимость от иностранных платежных провайдеров некоторые эксперты усматривают потенциальную угрозу приостановки работы VISA и Mastercard в Грузии. На фоне растущего политического кризиса и усиливающегося санкционного давления Запада на правящую партию «Грузинская мечта» эта инициатива вызывает дополнительные опасения. На данный момент санкции против Грузии носят персональный характер.



После заявления Галдава грузинский финансист и бизнесмен Георгий Чугошвили не исключил, что руководство страны готовится к таким же ограничениям, как в Россия, которая после начала полномасштабного вторжения в Украину была отключена от международных платежных систем. Он напомнил, что Россия запустила свою национальную платежную систему МИР в 2014 году в ответ на перывые санкции Западом из-за аннексии Крыма.



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