

БДИПЧ ОБСЕ: Аналог FARA в Грузии угрожает гражданскому обществу и требует пересмотра

03.04.2025 12:32





Принятие в Грузии американского аналога закона о регистрации иностранных агентах (FARA) угрожает гражданскому обществу, ограничивает основные права и свободы и требует пересмотра. Об этом говорится в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.



«Вместе с другими недавними инициативами новый закон может еще больше сузить пространство для деятельности организаций гражданского общества и правозащитников, лишая их необходимых гарантий. — сказано в заявлении. — БДИПЧ призывает грузинские власти пересмотреть внедрение этого законодательного акта и вновь подчеркивает необходимость его детального анализа. Бюро готово оказать содействие в совершенствовании законодательной базы Грузии, предоставляя юридические заключения и экспертную поддержку».



Бюро напоминает, что в США FARA служит обеспечению регистрации частных компаний и некоммерческих организаций, ведущих лоббистскую деятельность в интересах иностранных государств. Отмечается, что «перенос законодательных норм из одной страны в другую требует взвешенного подхода и учета национального правового контекста».



В БДИПЧ подчеркивают, что регулирование лоббистской деятельности не должно нарушать политические права и ограничивать участие общества в управлении страной.



«Этот закон оказывает серьезное влияние на деятельность гражданского общества и всех, кто защищает права человека. «Гражданское общество играет ключевую роль в функционировании демократии, и любые новые требования должны способствовать его работе в соответствии с международными стандартами, а не ограничивать ее» — отметила директор БДИПЧ Мария Телалиан.



2 апреля контролируемый правящей «Грузинская мечтой» парламент в третьем чтении принял аналог американского FARA. Закон уже подписал президент Михаил Кавелашвили.



В правящей партии необходимость принятия грузинского аналога FARA объясняют отказом организаций, финансируемых из-за рубежа, подчиняться действующему закону об иноагентах, принятом в мае 2024 года. Они полагают, что более суровые наказания изменят эту практику.



FARA предусматривает максимальное наказание до пяти лет тюрьмы за его несоблюдение. Действующий закон об иноагентах устанавливает в качестве наказания только штрафы.



Новый закон также будет распространяться не только на организации, но и на физических лиц, и может обязать новостные агентства маркировать публикации как подготовленные иностранными агентами.



В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что новая администрация США подтверждает, что иностранное финансирование НПО зачастую служило дестабилизации в различных странах, в том числе Грузии. Принятие аналога американской модели нужно, чтобы ограничить «влияние внешних сил на деятельность государственных институтов».



За выполнением нового закона будет следить Антикоррупционное бюро Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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