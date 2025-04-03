

Цахкна: тема приостановки безвиза для Грузии остаётся на повестке дня

03.04.2025 17:43





Участники встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе прокомментировали последние события в Грузии, выразив обеспокоенность происходящим и заявив о возможных мерах со стороны ЕС.



Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что обсуждение приостановки безвизового режима для Грузии остаётся на повестке дня в ответ на политику правящей партии «Грузинская мечта». Он напомнил, что Эстония уже ввела персональные санкции против десятков лиц, включая Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



«Мы призываем Евросоюз начать процесс отмены визовой либерализации. Этот вопрос уже на столе, и для его продвижения необходимо согласие 15 стран-членов», – заявил он.



Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп также выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией в Грузии.



«Мы наблюдаем откат в развитии демократии. Вы видели совместное заявление Кайи Каллас и Марты Кос, и Нидерланды полностью его поддерживают. Мы также видим, сколько людей в Грузии придерживаются проевропейских взглядов и борются за своё будущее в ЕС. Мы хотим их поддержать, чтобы они продолжили этот путь», — отметил он.



Вельдкамп добавил, что на уровне НАТО вопрос санкций не обсуждается, но ЕС уже предпринимает конкретные шаги, такие как приостановка визовых привилегий для грузинских дипломатов. Комментарии европейских политиков распространило издание Euroscope.





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