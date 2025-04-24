

У Грузии новые послы в Словакии, Ирландии и Малайзии

24.04.2025 17:42





Министерство иностранных дел Грузии объявило о назначении новых послов Грузии в Словакии, Ирландии и Малайзии.



Константин Квачакидзе назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Словацкой Республике. С 2000 года Квачакидзе занимал различные должности в Министерстве иностранных дел и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом. С 2024 года он является послом Грузии на Кипре, а до этого занимал должность заместителя постоянного представителя при Совете Европы. Он также занимал должность старшего советника в Постоянном представительстве Грузии при международных организациях в Австрии и Вене.



Софио Кацарава стала новым послом Грузии в Ирландии. Кацарава, бывший депутат от «Грузинской мечты», была председателем Комитета по международным отношениям с 2016 по 2019 год. В 2019 году она была среди депутатов, покинувших правящую партию после того, как она провалила поправку к конституции, поддерживающую полностью пропорциональную избирательную систему на выборах 2020 года. Позднее она сложила с себя депутатские полномочия. Однако вскоре она была назначена послом Грузии в Великобритании и постоянным представителем в Международной морской организации. Эти должности она занимала с 2020 года по октябрь 2024 года.



Ираклий Асашвили назначен послом в Малайзии. С июня 2024 года — чрезвычайный и полномочный посланник, временный поверенный в делах Посольства Грузии в Малайзии. Асашвили работал как в Министерстве иностранных дел, так и в дипломатических миссиях за рубежом. С 2018 по 2023 год он был послом Грузии в Индонезии, а до этого — генеральным консулом Грузии в Трабзоне и Стамбуле.





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