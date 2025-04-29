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В Грузии у гражданских активистов проходят обыски
29.04.2025 10:15
Сотрудники грузинской прокуратуры проводят обыски у телеведущей Нануки Жоржолиани и гражданской активистки Мариам Баджелидзе.
К обоим рано утром правоохранители пришли домой в Тбилиси. В этот момент Жоржолиани и Баджелидзе вышли в прямой эфир на Facebook.
Трансляции внезапно были прерваны — съемка во время следственных действий запрещена. Баджелидзе успела сообщить, что обыски проводятся по делу о саботаже против грузинской государственности.
В прокуратуре до сих пор не делали комментариев.
Не исключено, что речь идет о деле, в рамках которого ранее были арестованы счета благотворительного фонда Жоржолиани и еще нескольких организаций.
В прокуратуре утверждают, что основную часть собранных финансов они тратили «на организацию группового насилия, на обвиняемых, участвовавших в нем, и на финансовое обеспечение членов их семей», что, в свою очередь, «поощряло людей к участию в незаконных действиях». Также, по данным следствия, на деньги фондов происходила закупка пиротехники и защитных масок для митингующих.
«Фонд Нануки» собирал деньги на выплату штрафов участникам протестных акций в Грузии – за незаконные перекрытия дорог, неподчинение требованиям полиции и т.д.. Также он оказывал помощь малоимущим и тяжелобольным детям. Жоржолиани через суд добивалась снятия ареста со своих счетов, но ей отказали.
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