

Иностранцы могут быть выдворены из Грузии в случае их участия в акциях протеста

14.05.2025 09:21





Заместитель министра внутренних дел Грузии представил законодательный пакет, согласно которому из страны будут выдворяться иностранные граждане, нарушившие правила, связанные с проведением собраний и манифестаций, или совершившие мелкое хулиганство.



Согласно законопроекту, представленному Дарахвелидзе, действия иностранных граждан, такие как мелкое хулиганство, неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов, а также словесное оскорбление лиц, занимающих государственные или политические должности, государственных служащих или чиновников, могут повлечь за собой выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну сроком до 3 лет.



Сегодня, выступая на пленарном заседании однопартийного парламента, Дарахвелидзе заявил, что "в протестных акциях участвовали многочисленные иностранцы, вовлечённые в деструктивные действия". По его словам, для предотвращения таких случаев необходимы механизмы, позволяющие выдворять иностранцев из страны.



"По ряду правонарушений были вынесены судебные решения. Применялись административные аресты, однако механизма выдворения не существовало. Соответственно, данный законопроект даст нам возможность применять меру выдворения из страны и запрет на въезд в отношении тех лиц, которые въезжают в страну с целью дестабилизации. Это позволит нам защищать общественный порядок и безопасность", — отметил он.



По его утверждению, определённое число таких лиц въехали в страну за несколько дней до начала акций.

Этот факт может вызывать дополнительные вопросы. Эти люди, по его словам, активно призывали других к деструктивным действиям.



"Если бы организационная часть была чётко выявлена, в их отношении можно было бы возбудить уголовное преследование. Среди участников акций были граждане многих стран. После того, как государство начало применять аресты и административные санкции, число таких лиц существенно сократилось".



"К сожалению, ситуацию усложняло то, что несмотря на назначенные 10–15-дневные административные аресты, иностранцы имели право оставаться в Грузии без визы до одного года. Поэтому процедура их выдворения не могла быть начата".



"Был случай, когда иностранные граждане забросали яйцами церковь Анчисхати, что вызвало большую волну возмущения в обществе".



"С административной точки зрения важными являются такие нарушения, как мелкое хулиганство, неповиновение полиции, нарушение правил проведения собраний и манифестаций. Именно такие действия участники акций применяют против полиции и государства. Таким образом, если у нас будут эффективные механизмы, мы сможем дать адекватный ответ деструктивным действиям. Это станет превенцией участия подобных сил в акциях", — заявил Дарахвелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





