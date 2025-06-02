

Из Грузии за 5 месяцев выдворили больше иностранцев, чем за весь 2024 год

02.06.2025 13:42





В первые месяцы 2025 года из Грузии выдворили больше иностранных граждан, чем за весь 2024 год. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Министерством внутренних дел.



В 2024 году из Грузии были выдворены 363 иностранца, в том числе 71 гражданин Азербайджана, 54 – Ирана, 33 – Индии, 31 – Турции, 31 – Нигерии и 20 – России.



Согласно данным за январь-май 2025 года, количество выдворенных составило уже 394 человека. В частности, в январе–марте из страны были выдворены 219 иностранцев, среди которых 42 гражданина Ирана, 32 – Индии, 25 – Турции, 23 – Китая, 16 – России и 13 – Туркменистана. В апреле были выдворены ещё 96 человек. После этого МВД выпустило ещё три пресс-релиза, в которых сообщается о выдворении 33, 15 и 31 иностранца соответственно.



Данные демонстрируют рост и в предыдущие годы. В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество выдворенных увеличилось на 91%, а в 2023-м по сравнению с 2022-м – на 15%. В 2023 году из Грузии выдворили 190 иностранцев, в том числе 41 гражданина Азербайджана, 32 – Ирана, 27 – Индии и 13 – России. В 2022 году выдворили 165 иностранцев, включая 29 граждан Ирана, 25 – Турции, 21 – Азербайджана и 15 – Индии.



Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, а другая часть была выдворена сотрудниками Департамента миграции. Согласно действующему законодательству, выдворённым лицам запрещён повторный въезд в страну.





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