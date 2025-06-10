Премьер Грузии отбывает в Венгрию, где состоится грузино-венгерский межправительственный саммит

10.06.2025 14:28





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Венгрию с официальным визитом 11-12 июня.



11 июня во дворце премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоится официальная церемония встречи Ираклия Кобахидзе.



«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет личную встречу со своим грузинским коллегой. В двустороннем формате состоятся переговоры между членами кабинета министров двух стран.



В рамках официального визита в Будапешт состоится второе заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, энергетики, культуры и инноваций, а также спорта.



После заседания Межправительственной комиссии запланирована совместная пресс-конференция Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана», — говорится в информации Администрации правительства Грузии.



В Венгрии Кобахидзе проведет встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйок и спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.



Напомним, последняя встреча Кобахидзе и Орбана состоялась 28 мая 2025 года до конференции «консерваторов» (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая ежегодно проводится в Будапеште.



До этого премьеры провели переговоры в турецкой Анталье — в апреле 2025 года на полях дипломатического форума. Стороны обсудили важность углубления двустороннего сотрудничества и еще раз подтвердили готовность к укреплению партнерства, направленное на укрепление политических и экономических связей между Грузией и Венгрией.



29-30 мая в Будапеште премьер Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Конференции консервативного политического действия (Conservative Political Action Conference, CPAC).



Источник: СОВА

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