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Премьер Грузии отбывает в Венгрию, где состоится грузино-венгерский межправительственный саммит


10.06.2025   14:28


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Венгрию с официальным визитом 11-12 июня.

11 июня во дворце премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоится официальная церемония встречи Ираклия Кобахидзе.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет личную встречу со своим грузинским коллегой. В двустороннем формате состоятся переговоры между членами кабинета министров двух стран.

В рамках официального визита в Будапешт состоится второе заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, энергетики, культуры и инноваций, а также спорта.

После заседания Межправительственной комиссии запланирована совместная пресс-конференция Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана», — говорится в информации Администрации правительства Грузии.

В Венгрии Кобахидзе проведет встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйок и спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Напомним, последняя встреча Кобахидзе и Орбана состоялась 28 мая 2025 года до конференции «консерваторов» (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая ежегодно проводится в Будапеште.

До этого премьеры провели переговоры в турецкой Анталье — в апреле 2025 года на полях дипломатического форума. Стороны обсудили важность углубления двустороннего сотрудничества и еще раз подтвердили готовность к укреплению партнерства, направленное на укрепление политических и экономических связей между Грузией и Венгрией.

29-30 мая в Будапеште премьер Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Конференции консервативного политического действия (Conservative Political Action Conference, CPAC).


Источник: СОВА
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