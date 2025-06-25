Глава МИД Эстонии: Власти Грузии сталкивают страну с европейского пути

25.06.2025 10:25





Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на аресты оппозиционеров, подчеркнув, что власти Грузии «вновь прибегли к репрессиям», что отдаляет Грузию от европейского пути.



«Грузинские власти вновь прибегли к репрессиям, арестовав за последние дни нескольких лидеров оппозиции. Заключение в тюрьму проевропейских политиков только отбрасывает Грузию от своего европейского пути. Политическое преследование должно прекратиться. Грузинская мечта должна освободить всех политических заключенных сейчас», — пишет политик.



Отметим, Тбилисский городской суд признал лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Нино Галусташвили, он был приговорен к 7 месяцам тюремного заключения. Также ему запрещено занимать должность сроком на 2 года.



Сам Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора. Вместе со своими товарищами он по ожидал приговора суда в офисе партии.



Напомним, суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе 23 июня виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе не присутствовал на оглашении приговора.



В тот же день Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.



Также 23 июня к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.



Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.





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