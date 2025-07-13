«Грузинская мечта» назвала письмо 17 глав МИД стран ЕС «покушением на грузинский народ»

13.07.2025 11:03





Письмо, подписанное 17 министрами иностранных дел европейских стран и Верховным представителем ЕС, к сожалению, следует расценивать как очередное грубое и несправедливое покушение на грузинский народ и грузинскую демократию, — говорится в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта».



В заявлении политсовета говорится, что письмо пропитано дезинформацией в советском стиле и ложными обвинениями. «Грузинская мечта» призывает каждого подписавшего письмо «в будущем более ответственно относиться к своим заявлениям».



«Организованная атака против грузинского народа, которая приобрела новое содержание после 26 октября, имеет лишь одну причину — грузинский народ не допустил возвращения к власти агентуры «Deep State» (Дип стейт), коллективного «Национального движения», что открыто поддерживалось послом ЕС в Грузии и конкретными европейскими и бывшими американскими чиновниками.



Все видят, что никто не может поставить под сомнение легитимность парламентских выборов. Помимо объективной реальности, легитимность выборов подтверждается как заключением БДИПЧ/ОБСЕ, так и заявлениями высокопоставленных должностных лиц ОБСЕ, включая сделанное несколько дней назад Генеральным секретарем ОБСЕ заявление о том, что выборы 2024 года полностью отразили волю грузинского народа. Очевидно, что европейские чиновники недовольны не содержанием выборов, а их результатами», — говорится в заявлении.



В заявлении также отмечается, что «сегодня Европа переживает демократический регресс и тяжелейший ценностный кризис».



«Большинство европейских государств действуют под принципиальным влиянием «Deep State» (Дип стейт). Неконтролируемая миграция, псевдолиберальная пропаганда, упадок государственных и религиозных институтов стремительно ведут к потере идентичности Европы. Непризнание победы на выборах неугодных партий и кандидатов и отмена выборов, политическое преследование оппонентов и тотальное ограничение свободы СМИ стали сегодня нормой для Европы. На этом фоне никого не удивляют ни абсурдные резолюции Европарламента, ни дезинформационное письмо 18 еврочиновников, ни их санкции и другие нападки на грузинский народ.



Мы ни на кого не нападаем, но вместе с тем, не перестанем защищать страну, её суверенитет, идентичность и интересы грузинского народа. Мы не допустим никаких компромиссов в этой борьбе. При этом мы выражаем полную готовность к сотрудничеству с любым государством, которое пожелает справедливого сотрудничества с Грузией. Важно, чтобы все понимали: так же, как Грузия нуждается в Европе, так же и Европейский Союз нуждается в Грузии», — говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты».







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