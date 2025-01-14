

Ряд грузинских СМИ объявил о приостановке вещания в знак протеста

14.01.2025 18:09





Крупнейшие грузинские оппозиционные СМИ объявили о приостановке вещания и работы. Это связано с арестом основателя и директора популярных изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели. Её обвиняют в нападении на полицейского (статья 353 УК Грузии), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



В эфире каналов черный экран с фотографией Мзии Амаглобели и надписью - “Такой будет Грузия без критических медиа. Свободу Мзие Амаглобели и всем заключенным режима. Мы бастуем”. Просто фото с такой же надписью выложили у себя в соцсетях онлайн-медиа.



Среди присоединившихся к забастовке - популярные телеканалы TV Pirveli, Mtavari Arkhi и другие; Среди онлайн-СМИ — Civil.ge, OC Media, Tabula, On.ge, Studia Monitori, BMG, Publika и другие.



Ранее СМИ распространили видеокадры, на которых видно, как Мзия Амаглобели даёт пощёчину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Видео было размещено без звука — неизвестно, какие слова спровоцировали инцидент.





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