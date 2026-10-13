Единственным свидетелем против Алеко Элисашвили является полицейская собака - TI Georgia

13.10.2026 13:20





«Международная прозрачность - Грузия» еще раз заявляет, что оппозиционный политик Алеко Элисашвили согласно критериям Совета Европы является политическим заключённым.



Как говорится в опубликованном организацией анализе, в т.н. деле о терроризме единственным свидетелем против Алеко Элисашвили является полицейская собака.



«Спустя 8 месяцев после начала расследования в обновленном деле у стороны обвинения нет ни одного показания свидетеля-очевидца. Имеющиеся в деле видеодоказательства совершенно непригодны для идентификации лица, а заключение биологической экспертизы отсутствует даже по прошествии 6 месяцев. Единственная опора, на основании которой государство обвиняет оппозиционного политика в террористических целях, это одорологическая экспертиза. Согласно непрозрачному заключению на четырех страницах, собака опознала запах, изъятый с места преступления, спустя почти 8 месяцев.



Согласно юридической оценке «Международной прозрачности - Грузия», это обвинение лишено каких-либо убедительных оснований и отличается очевидной скудостью доказательной базы. По заключению организации, налицо явно несправедливое правосудие, а согласно критериям Совета Европы, Алеко Элисашвили является политическим заключённым», - говорится в анализе «Международной прозрачности - Грузия».





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