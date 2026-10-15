Премьер Эстонии: Правительство Грузии должно прислушаться к народу
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что правительство Грузии должно прислушаться к собственному народу, который хочет вступления в Евросоюз.
«Правительство Грузии должно прислушаться к народу, который хочет двигаться в сторону Европы», — заявил премьер-министр Эстонии журналистам перед началом встречи Европейского совета.
Ранее он также говорил об Украине и Молдове, отметив, что Евросоюз должен открыть все кластеры в переговорах с этими странами.
«В случае Украины и Молдовы, совершенно понятно, что из шести кластеров мы уже открыли четыре. Однако необходимо открыть все кластеры, чтобы был доступ к ним и процесс продолжался», — отметил премьер-министр Эстонии.
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