Премьер Эстонии: Правительство Грузии должно прислушаться к народу

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что правительство Грузии должно прислушаться к собственному народу, который хочет вступления в Евросоюз.

«Правительство Грузии должно прислушаться к народу, который хочет двигаться в сторону Европы», — заявил премьер-министр Эстонии журналистам перед началом встречи Европейского совета.

Ранее он также говорил об Украине и Молдове, отметив, что Евросоюз должен открыть все кластеры в переговорах с этими странами.

«В случае Украины и Молдовы, совершенно понятно, что из шести кластеров мы уже открыли четыре. Однако необходимо открыть все кластеры, чтобы был доступ к ним и процесс продолжался», — отметил премьер-министр Эстонии.