Саломе Зурабишвили: «Никто не чувствует себя в безопасности»
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране никто не чувствует себя в безопасности. Во время прямого эфира в Facebook, отвечая на вопросы граждан, она отметила, что у грузинского народа нет прямой связи с западными партнерами или каких-либо международных гарантий безопасности на тот случай «если режим перейдет к открытым репрессиям»:
«Мы все оказались в одинаковом положении. Страна превратилась в репрессивный режим, здесь никто не чувствует себя в безопасности, все мы изолированы, поскольку общественные пространства стали для всех недоступны. Иными словами, мест, где можно обменяться идеями или обсудить будущее, почти не осталось. Пожалуй, единственное пространство, которое у нас еще есть – это тротуар, хотя стоять на нем формально тоже запрещено».
Говоря о законодательной власти, Зурабишвили подчеркнула, что в настоящее время парламент лишен всех функций, которыми должен обладать согласно закону. Он служит лишь площадкой, где «проталкиваются» законопроекты, подготовленные за пределами страны, сказала экс-президент.
«Настоящий парламент должен обладать возможностью привлекать должностных лиц к ответственности: например, если кто-то вроде Мдинарадзе или любой другой чиновник будет отстранен от должности, парламент должен иметь право потребовать объяснений, задать вопросы, инициировать полноценные парламентские расследования. Вот что такое настоящий парламент. Забудьте о таком парламенте – у нас его нет», — заявила Саломе Зурабишвили.
Она также вновь затронула тему гибридной войны России против Грузии:
«Моя цель на (международных) форумах – предупредить наших партнеров о том, что происходит в Грузии: эта гибридная война, направленная не только против Грузии, но может затронуть и многие другие государства. Россия обращается с нами как со своими рабами. Чем больше ты уступаешь, тем больше она требует новых уступок», — сказала Зурабишвили.
Экс-президент также отметила, что сохранение отношений с Евросоюзом и международными партнерами зависит от общества: «ожидать, что кто-то извне сделает за нас то, что мы должны сделать сами – это неверный подход».
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