Саломе Зурабишвили: «Никто не чувствует себя в безопасности»

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране никто не чувствует себя в безопасности. Во время прямого эфира в Facebook, отвечая на вопросы граждан, она отметила, что у грузинского народа нет прямой связи с западными партнерами или каких-либо международных гарантий безопасности на тот случай «если режим перейдет к открытым репрессиям»:

«Мы все оказались в одинаковом положении. Страна превратилась в репрессивный режим, здесь никто не чувствует себя в безопасности, все мы изолированы, поскольку общественные пространства стали для всех недоступны. Иными словами, мест, где можно обменяться идеями или обсудить будущее, почти не осталось. Пожалуй, единственное пространство, которое у нас еще есть – это тротуар, хотя стоять на нем формально тоже запрещено».

Говоря о законодательной власти, Зурабишвили подчеркнула, что в настоящее время парламент лишен всех функций, которыми должен обладать согласно закону. Он служит лишь площадкой, где «проталкиваются» законопроекты, подготовленные за пределами страны, сказала экс-президент.