Зураба Гирчи Джапаридзе, задержанного вчера на границе Турции, вернули в Грузию

Турецкая сторона сегодня вернула в Грузию одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зураба Гирчи Джапаридзе.

Вчера Зурабу Джапаридзе отказали во въезде в Турцию и задержали его.

Для справки: о его задержании первоначально сообщила «Алде», после чего сам Зураб Джапаридзе опубликовал заявление в социальной сети, в котором сообщил, что «с ноября 2025 года у него «бан» на въезд в Турцию».

«Сегодня я летел в Брюссель по приглашению Renew Europe, чтобы принять участие в саммите лидеров. В Турции мне предстояло пересесть на рейс другой авиакомпании. На границе меня задержали.

Как мне объясняют, с ноября 2025 года у меня бан на въезд в Турцию. Они получили какую-то информацию обо мне от официальных структур Грузии. Завтра утром меня возвращают в Тбилиси. К сожалению, я потерял возможность провести важные встречи. В остальном поводов для беспокойства нет», — пишет Джапаридзе.