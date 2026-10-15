Зураба Гирчи Джапаридзе, задержанного вчера на границе Турции, вернули в Грузию
Вчера Зурабу Джапаридзе отказали во въезде в Турцию и задержали его.
Для справки: о его задержании первоначально сообщила «Алде», после чего сам Зураб Джапаридзе опубликовал заявление в социальной сети, в котором сообщил, что «с ноября 2025 года у него «бан» на въезд в Турцию».
«Сегодня я летел в Брюссель по приглашению Renew Europe, чтобы принять участие в саммите лидеров. В Турции мне предстояло пересесть на рейс другой авиакомпании. На границе меня задержали.
Как мне объясняют, с ноября 2025 года у меня бан на въезд в Турцию. Они получили какую-то информацию обо мне от официальных структур Грузии. Завтра утром меня возвращают в Тбилиси. К сожалению, я потерял возможность провести важные встречи. В остальном поводов для беспокойства нет», — пишет Джапаридзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Леван Хабеишвили категорически требует конвоировать его в Батуми
- Папуашвили встретился с председателем парламента Израиля
- Папуашвили: Настало время создать международный стандарт регулирования иностранного вмешательства и финансирования
- Премьер-министр Грузии встретился с руководством международной бизнес-группы BTS
- Гварамия будет присутствовать на рассмотрении иска о запрете оппозиционных партий в Конституционном суде
- 17 октября состоится заседание парламентского большинства «Грузинской мечты»