Кая Каллас: Двусторонние разногласия не должны препятствовать процессу расширения ЕС

Она выступила с этим заявлением после того, как Хорватия опубликовала документ с претензиями к Черногории. Речь идёт о восьми требованиях Хорватии, выполнения которых она добивается от Черногории до завершения процесса вступления страны в ЕС. Большинство из них связано с войнами, сопровождавшими распад Югославии.

«Европа — очень маленький континент. Нам действительно необходимо стать сильнее вместе со странами, расположенными в Европе», — заявила Кая Каллас.

По заявлению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, двусторонние разногласия не должны препятствовать процессу расширения Евросоюза.

Один из наиболее чувствительных вопросов, затронутых в документе, — требование Загреба о компенсации. Речь идёт примерно о 300 хорватских гражданах, которые с октября 1991 года по август 1992 года содержались в лагере для военнопленных в Морине, в Черногории, и подвергались жестокому обращению. Хорватия также требует, чтобы мемориальная доска, установленная на территории бывшего лагеря, оставалась постоянно видимой. Ранее после протестов черногорских националистических групп вокруг доски установили массивную металлическую конструкцию.

Ещё одно требование касается 14 человек, пропавших без вести во время войны за независимость Хорватии. Загреб требует от Черногории содействия в поиске их останков.

Ещё одним спорным вопросом являются военные преступления, совершённые в лагере в Морине. Хорватия требует, чтобы в делах уже осуждённых военных преступников также рассматривался вопрос об ответственности их командиров.

Кроме того, Хорватия ожидает от Черногории урегулирования имущественных споров, возникших в начале 1990-х годов. Они касаются хорватских семей, чьё имущество было незаконно конфисковано и которым не выплатили надлежащую компенсацию.

Загреб также требует вернуть учебное парусное судно «Ядран», которое находится под контролем Черногории с 1991 года, после распада Югославии.

Кроме того, Хорватия добивается урегулирования территориальных споров с соседней страной. Речь идёт как о сухопутной, так и о морской границе. По мнению Загреба, эти вопросы следует решать в соответствии с принципами Арбитражной комиссии Конференции по Югославии.

Для справки: сегодня вечером лидеры ЕС обсудят расширение Евросоюза за рабочим ужином. Одной из тем станут недавно представленные Еврокомиссией предложения, предусматривающие усиление институциональных гарантий на случай принятия новых членов в ЕС и изменение правил принятия решений в институтах объединения.