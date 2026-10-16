Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

По информации администрации правительства Грузии, на встрече, состоявшейся в Ереване в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, обсуждались отношения между двумя странами. Была отмечена позитивная динамика сотрудничества в сфере туризма.

Кроме того, стороны уделили внимание ситуации в регионе. Премьер-министр Грузии вновь подчеркнул особую важность диалога и дипломатических усилий для деэскалации напряжённости и обеспечения долгосрочного мира.