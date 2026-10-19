Четыре представителя «Грузинской мечты» будут представлять иск в КС о запрете оппозиционных партий
Конституционный иск «Грузинской мечты» о признании партий неконституционными представят в Конституционном суде члены правящей партии Арчил Гордуладзе, Георгий Кахиани, Тенгиз Шарманашвили и Торнике Чеишвили.
Об этом журналистам сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Для справки, рассмотрение конституционного иска 88 депутатов парламента, касающегося конституционности деятельности и вопроса о запрете политических партий «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу!», «Федералистская партия» и «За Грузию» начнётся 21 октября.
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