Четыре представителя «Грузинской мечты» будут представлять иск в КС о запрете оппозиционных партий

Конституционный иск «Грузинской мечты» о признании партий неконституционными представят в Конституционном суде члены правящей партии Арчил Гордуладзе, Георгий Кахиани, Тенгиз Шарманашвили и Торнике Чеишвили.

Об этом журналистам сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Для справки, рассмотрение конституционного иска 88 депутатов парламента, касающегося конституционности деятельности и вопроса о запрете политических партий «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу!», «Федералистская партия» и «За Грузию» начнётся 21 октября.